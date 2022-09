Экономика Германии может сократиться в следующем году

В 2023 году экономисты ожидают, что экономика Германии сократится, поскольку резкий рост расходов на энергоносители уменьшает наличный доход домохозяйств, а потребители сокращают свои расходы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Института Ifo (Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich).

Исследователи предупредили, что резкий рост цен на электроэнергию и газ влечет за собой хаос в экономике Германии и приведет к падению валового внутреннего продукта на 0,3% в следующем году по сравнению с ростом на 1,6% в этом году.

Основной причиной прогнозируемого падения производства является ожидаемое "уменьшение частных потребительских расходов", вызванное тем, что поставщики энергии "заметно корректируют свои цены на электроэнергию и газ, учитывая высокие затраты на закупки, особенно с поставками в начале 2023 года".

Инфляция в Германии будет составлять в среднем 9,3% в следующем году против 8,1% в этом году, отмечает Ifo. там прогнозируют, что рост потребительских цен достигнет пика в 11% в первом квартале.

Напоминаем:

Крупнейшая экономика Европы, Германия, уже могла войти в рецессию – во втором квартале экономический рост несколько сократился.

