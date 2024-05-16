Нова Зеландія розширює санкції проти РФ

Нова Зеландія запроваджує санкції проти 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають військову підтримку Росії у війні проти України.

Джерело: повідомлення уряду Нової Зеландії

Деталі: Зазначається, що міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс про запроваджені санкції.

Пряма мова Пітерса: "Росія безпосередньо підтримується своїм військово-промисловим комплексом у незаконній агресії проти України, зазіхаючи на її суверенітет і територіальну цілісність.

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Нова Зеландія засуджує всіх юридичних та фізичних осіб, які надають цю військову підтримку".

"В рамках цього нового пакету санкцій Нова Зеландія націлена на фізичних та юридичних осіб, які причетні до передачі зброї з КНДР до Росії для використання проти України, а також на іранських суб'єктів, які беруть участь у наданні військової допомоги Росії.

Передача іранських безпілотників Росії сприяє її незаконній війні в Україні".

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Деталі: Також зазначається, що ці санкції спрямовані проти тих, хто сприяє примусовому переміщенню українських дітей до Росії та окупованої Росією України.

Пряма мова Пітерса: "Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей у вторгненні в Україну, включаючи зусилля з підриву ідентичності України як суверенної країни".

Деталі: З моменту ухвалення Закону про санкції щодо Росії в березні 2022 року Нова Зеландія запровадила обмеження проти понад 1 700 фізичних та юридичних осіб, а також низку торговельних заходів, додали в уряді.

Українська правда.