Ціни на газ у Європі злетіли до 2800 доларів через тимчасову зупинку поставок з РФ

Після оголошення "Газпромом" зупинки поставок газу через газогін "Північний потік" на три дні ціни одразу злетіли на 7% до 2800 доларів за тисячу кубів і наблизилися до нового історичного рекорду.

Про це йдеться у даних біржі ICE.

Так, напередодні оголошення про виведення на техобслуговування агрегату на компресорній станції "Портова" і зупинку поставок газу з РФ до Європи на три дні, ціни коливалися на рівні 248,2 євро за МВт-год, або 2644 долари за тисячу кубометрів.

Високі ціни на блакитне паливо утримуються з вівторка, коли "Газпром" заяви, що зимку котирування можуть зрости до 4000 доларів за тисячу кубів. Надзвичайно дорогі контракти зумовлені дедалі більшим скорочення поставок з Росії, що ставить під загрозу вчасне наповнення сховищ у Європі напередодні опалювального сезону та його стабільне проходження.

Після заяви російської компанії про зупинку "Північного потоку" ціни злетіли до 262,8 євро за МВт-год, або понад 2800 доларів за тисячу кубів. Таким чином, зростання у цей момент становило майже 7%. Після цього контракти дещо подешевшали до 257,4 євро за МВт-год (2742 долари за тисячу кубів), і на цій позначці торги закрилися.

Останній ціновий рекорд було встановлено на початку березня, коли вторгнення Росії в Україну сколихнуло ринки. Водночас тоді котирування короткостроково стрибнули до 270 євро за МВт-год, або 2876 доларів за тисячу кубометрів, що і є чинним рекордом.

Хоча "Газпром" стверджує, що поновить поставки після технічного обслуговування, стрімке зростання ціни контрактів сигналізує невпевненість ринку у таких обіцянках. В середині липня Газпром вже зупиняв поставки "Північним потоком-1" через потребу в техобслуговуванні, і тоді низка топпосадовців ЄС висловлювали готовність до того, що потоки газу не відновляться.

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Нагадуємо:

З 27 липня через "Північний потік - 1" "Газпром" прокачує до Європи не більше 33 млн кубів на добу. Це – приблизно 20% від планової потужності газогону у 167 млн кубометрів.

Разом із тим РФ не використовує навіть вже сплачені та заброньовані потужності транзиту через українську ГТС, а за перші чотири місяці року компанія скоротила транзит газу через Україну на 35,7% до 9 млрд кубів у річному вимірі.