У січні-квітні Газпром скоротив транзит через Україну на понад 35%

За перші чотири місяці року російський Газпром скоротив транзит газу укранською газотранспортноою системою на 35,7% до 9 млрд кубів у річному вимірі.

Про це голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Якщо порівнювати з обсягами транзиту за перші чотири місяці 2021 року, то в аналогічних місяцях 2022 року вони знизилися з 14 млрд кубометрів до приблизно 9 млрд кубометрів, хоча транзитні потужності ГТС України не зменшувались", – розповів він.

За словами Макогона, у січні та 1-23 лютого Газпром не використовував значну частину заброньованих потужностей. Натомість відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський монополіст збільшив заявки на транзит до законтрактованого максимуму, тобто близько 109 млн кубометрів на добу. До кінця березня заброньовані потужності фактично використовуються повністю.

Проте з квітня "Газпром" знову перестав використовувати значну частину заброньованих потужностей. Транзит суттєво скоротився – до 45-55 млн кубів на добу з 11 травня – після того, як Газпром зупинив транспортування газу через точку з'єднання "Сохранівка" через українське попередження про несанкціоновані відбори газу окупантами.

"Як альтернативу ми запропонували перевести транзит на точку "Суджа", як це було в 2020 році. Проте Газпром без наявних причин, бо для переведення є усі технічні можливості, ігнорує цю пропозицію і не використовує у повному обсязі навіть заброньовані потужності "Суджі" (77 млн кубометрів)", – зазначає Макогон.

Крім того, Газпром не сплатив кошти за транзит газу Україною за червень в повному обсязі, що порушує з боку Газпрому умови принципу транзитної угоди "качай або плати". Голова ОГТС додав, що "сьогодні Газпром очевидно сплачує менше, ніж повинен за контрактом, без жодних на те юридичних підстав".

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" розпочав передарбітражну процедуру через невиконання "Газпромом" умови "качай або плати" за контрактом на транзит газу, тобто неповної сплати заброньованих потужностей.

З 11 травня Україна зупинила прокачку газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", де проходить майже третина транзиту газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи, через тимчасову окупацію цієї території України.

Аби транзитні зобов’язання перед європейськими партнерами повністю виконувалися ОГТС запропонував тимчасово перенести недоступні потужності з "Сохранівкі" на "Суджу", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.