Газпром не використовує навіть сплачені потужності транзиту через Україну

Російський "Газпром" не використовує навіть вже сплачені та заброньовані потужності транзиту через точку "Суджа".

Про це повідомив голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Оплачена потужність "Газпрому" становить 77,2 млн кубометрів газу, проте наразі фізичний транзит сягає лише 50 млн кубів на добу.

Крім того, наголосив він, Оператор готовий транзитувати обсяги з окупованої росіянами точки "Сохранівка" через точку "Суджу", тобто весь обсяг транзиту – 109,6 млн на добу, причому її загальна технічна потужність сягає 244 млн кубів газу.

"Тобто через "Суджу" можуть пройти не тільки обсяги існуючого транзиту (109,6 млн), але й ще майже весь обсяг "Північного Потоку -1" (155 млн на добу). Україна має можливість транзитувати достатні обсяги газу до ЄС, до моменту введення ЄС повного ембарго на російський газ", – наголосив він.

Макогон зауважив, що для України транзит – це гарантія того, що ворог не буде цілеспрямовано знищувати українську ГТС, яка використовується і для транспорту газу нашим споживачам.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях окупанти самостійно відновили роботу Луганської ТЕС, яка щоденно споживає майже 1 млн кубів газу.

"Звісно, за цей газ ніхто не буде розраховуватись", – каже Макогон і проводить аналогію з оборудкою російських окупантів у Молдові, коли так звана "влада" підконтрольного Росії Придністров’я відбирала для своїх потреб газ, вартість якого записувалась в борг Молдови, який вже сягає 7,5 млрд доларів.

Нагадуємо:

З 11 травня Україна зупинила прокачку газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", де проходить майже третина транзиту газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи, через тимчасову окупацію цієї території України.

Аби транзитні зобов’язання перед європейськими партнерами повністю виконувалися ОГТС запропонував тимчасово перенести недоступні потужності з "Сохранівкі" на "Суджу", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.