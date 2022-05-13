Суперечки навколо нафтового ембарго та ізоляція від технологій: підсумки на економічному фронті

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Росія продовжує використовувати енергетику як зброю та інструмент політичного тиску. Все для того, аби примусити уряди країни підкорятися волі кремля.

Остання жертва енергетичної війни — Фінляндія. Ця країна одна з найбільш залежних від російського газу, а також купує у Росії електроенергію. "Раптом" після оголошення свого рішення приєднатися до НАТО фінам почали погрожувати відключенням від газу та електрики з Росії.

Свій енергетичний тиск Росія неодноразово застосовувала й проти України, Польщі та Болгарії. Натомість з такими країнами, як Німеччина чи Італія, росіяни намагалися вести взаємовигідний бізнес та задобрювати політичне керівництво цих країн "багатою пенсійною програмою" у наглядовій раді однієї з російських енергетичних компаній.

Розуміння того, що будь-який бізнес з РФ, рано чи пізно, наткнеться на шантаж та погрози прийшло до Європи надто пізно. Та і зараз у ЄС знаходяться країни, які з усіх сил намагаються жити у старій реальності з дешевою російською нафтою, не помічаючи війни проти демократії, яку почала Росія.

Спір навколо ембарго

Спір навколо запровадження нафтового ембарго у ЄС не вщухає вже декілька тижнів. Усе через позицію лояльної до Москви Угорщини, яка намагається залишитися з джерелом дешевої трубопровідної нафти для своїх НПЗ.

Через непорушність позиції офіційного Будапешта, у ЄС вже починають ширитися чутки про запровадження шостого пакета санкцій проти Росії без ембарго на торгівлю нафтою.

Опоненти цієї ідеї кажуть, що якщо не включити нафту до шостого пакета санкцій, це виглядатиме як прояв слабкості.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що нафтове ембарго треба обговорювати на саміті лідерів ЄС. Найближчий саміт запланований на кінець травня.

Водночас високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що держави-члени узгодять нафтове ембарго проти Росії незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.

"У понеділок міністри закордонних справ будуть розглядати це питання, і я зроблю новий політичний поштовх для домовленості. Я переконаний, домовленість у нас буде. Нам потрібна ця домовленість і вона у нас буде. Бо нам треба позбутися нафтової залежності від Росії", - наголосив Боррель.

Тим часом, поки європейці не можуть дійти згоди щодо ембарго на російську нафту, у самій Росії продовжують отримувати надприбутки від її експорту.

Так, за січень-квітень 2022 року доходи від експорту нафти виросли на 50% порівняно з аналогічними місяцями 2021 року. Щомісяця Росія заробляє на експорті своєї нафти та нафтопродуктів по 20 млрд доларів.

Саме тому питання ембарго на російську нафту є на стільки критичним. Без його запровадження забезпечити миттєвий та потужний удар по економіці не вдасться.

Відрізані від технологій

Водночас забезпечити повільний занепад російської економіки мають санкції, які анонсувала Японія. Країна фактично обмежила Росії доступ до передових технологій та розробок. Рішення набуде чинності вже 20 травня.

Зокрема, Японія відмовилася постачати до Росії: квантові комп'ютери, запчастини до них, мікроскопи, обладнання для моделювання (3D-принтери).

А також - обладнання для виробництва органічних світлодіодів, для виготовлення мікроелектромеханічних систем та для виробництва водневого палива, вакуумні помпи, охолоджувальне обладнання та його компоненти, полімери.

Крім цього, у переліку - каталізатори для нафтопереробки, пристрої програмного керування для верстатів.

Новини на бізнес-фронті

Тим часом Росія стає все більш токсичною для західного бізнесу. Компанії одна за одною не просто оголошують про вихід, але й реально виходять з російського ринку, продаючи активи.

Однією з таких стала й фінська компанія Raisio, яка спеціалізується на виробництві упаковки та фасуванні продуктів. Компанія вирішила продати свій російський бізнес. Відповідно до угоди, Raisio Nutrition, дочірня компанія, що відповідає за споживчий бізнес Raisio в Росії, була продана російській компанії Copacker Agro.

Крім цього з російського ринку вирішив піти американський виробник паперу Sylvamo Corporation. Компанія так само продає свій російський бізнес.

"Ми вирішили вийти з Росії. Ми будемо робити це упорядкованим чином і ведемо процес продажу нашого російського бізнесу.

Ми працюємо над досягненням угоди та плануємо якнайшвидше завершити цей процес, включаючи отримання схвалення від нашої ради, а також необхідних дозволів уряду для виконання транзакції", - йдеться у повідомленні.