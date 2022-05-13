Американський виробник паперу Sylvamo йде з РФ і продає бізнес
Провідний виробник паперу, американська Sylvamo Corporation, йде з РФ та продає бізнес.
Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за 1 квартал.
"Ми вирішили вийти з Росії. Ми будемо робити це упорядкованим чином і ведемо процес продажу нашого російського бізнесу.
Ми працюємо над досягненням угоди та плануємо якнайшвидше завершити цей процес, включаючи отримання схвалення від нашої ради, а також необхідних дозволів уряду для виконання транзакції", - йдеться у повідомленні.
Sylvamo виробляє у РФ папір під брендом SvetoCopy.
У Росії компанія через непублічне АТ " Сільвамо Корпорейшн Рус" керує Світлогірським ЦПК у Ленінградській області.
На початку березня Sylvamo заявило про припинення операцій у Росії.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"