Американський виробник паперу Sylvamo йде з РФ і продає бізнес

Провідний виробник паперу, американська Sylvamo Corporation, йде з РФ та продає бізнес.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за 1 квартал.

"Ми вирішили вийти з Росії. Ми будемо робити це упорядкованим чином і ведемо процес продажу нашого російського бізнесу.

Ми працюємо над досягненням угоди та плануємо якнайшвидше завершити цей процес, включаючи отримання схвалення від нашої ради, а також необхідних дозволів уряду для виконання транзакції", - йдеться у повідомленні.

Sylvamo виробляє у РФ папір під брендом SvetoCopy.

У Росії компанія через непублічне АТ " Сільвамо Корпорейшн Рус" керує Світлогірським ЦПК у Ленінградській області.

На початку березня Sylvamo заявило про припинення операцій у Росії.

Економічна правда