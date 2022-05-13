Всі розділи
Укр / Рус

Американський виробник паперу Sylvamo йде з РФ і продає бізнес

П'ятниця, 13 травня 2022, 17:14 - Олексій Павлиш

Провідний виробник паперу, американська Sylvamo Corporation, йде з РФ та продає бізнес.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за 1 квартал.

"Ми вирішили вийти з Росії. Ми будемо робити це упорядкованим чином і ведемо процес продажу нашого російського бізнесу.

Ми працюємо над досягненням угоди та плануємо якнайшвидше завершити цей процес, включаючи отримання схвалення від нашої ради, а також необхідних дозволів уряду для виконання транзакції", - йдеться у повідомленні.

Sylvamo виробляє у РФ папір під брендом SvetoCopy.

У Росії компанія через непублічне АТ " Сільвамо Корпорейшн Рус" керує Світлогірським ЦПК у Ленінградській області.

На початку березня Sylvamo заявило про припинення операцій у Росії.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США компанії Росія
Матеріали за темою
Байден звинуватив Росію в стрибку цін у США та нестачі їжі в світі 12 травня 2022, 09:50
Річна інфляція у США сповільнилась вперше із серпня 2021 року 11 травня 2022, 16:34
Болгарія домовилася про поставки газу із США за цінами нижчими, ніж у "Газпрому" 11 травня 2022, 16:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті