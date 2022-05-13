Всі розділи
Укр / Рус

Японія забороняє експорт до Росії високотехнологічних товарів

П'ятниця, 13 травня 2022, 09:20 - Олексій Павлиш

Японський уряд розширює перелік товарів і технологій, заборонених для експорту в Росію. До списку, зокрема, увійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для здійснення квантових обчислень.

Про це йдеться у заяві Міністерства економіки Японії.

Заборона уже схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня.

Зокрема, у переліку наступні товари: квантові комп'ютери, запчастини до них, мікроскопи, обладнання для моделювання (3D-принтери).

А також - обладнання для виробництва органічних світлодіодів, для виготовлення мікроелектромеханічних систем та для виробництва водневого палива, вакуумні помпи, охолоджувальне обладнання та його компоненти, полімери.

Крім цього, у переліку - каталізатори для нафтопереробки, пристрої програмного керування для верстатів.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Японія Росія експорт технології
Матеріали за темою
Японія слідом за США і ЄС заморозила активи російських Сбєрбанку й Альфа-Банку 12 травня 2022, 11:09
Японія визначить терміни введення нафтового ембарго, врахувавши вплив на економіку – міністр 10 травня 2022, 16:35
Японія запровадила санкції проти Мішустіна і компаній з "оборонки" РФ 10 травня 2022, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті