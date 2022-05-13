Японія забороняє експорт до Росії високотехнологічних товарів
Японський уряд розширює перелік товарів і технологій, заборонених для експорту в Росію. До списку, зокрема, увійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для здійснення квантових обчислень.
Про це йдеться у заяві Міністерства економіки Японії.
Заборона уже схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня.
Зокрема, у переліку наступні товари: квантові комп'ютери, запчастини до них, мікроскопи, обладнання для моделювання (3D-принтери).
А також - обладнання для виробництва органічних світлодіодів, для виготовлення мікроелектромеханічних систем та для виробництва водневого палива, вакуумні помпи, охолоджувальне обладнання та його компоненти, полімери.
Крім цього, у переліку - каталізатори для нафтопереробки, пристрої програмного керування для верстатів.
Економічна правда
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