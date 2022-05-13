Споры вокруг нефтяного эмбарго и изоляция от технологий: итоги на экономическом фронте

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Россия продолжает использовать энергетику как орудие и инструмент политического давления. Все для того, чтобы вынудить правительства страны подчиняться воле кремля.

Последняя жертва энергетической войны – Финляндия. Эта страна одна из наиболее зависимых от российского газа, а также покупает у России электроэнергию. Внезапно после объявления своего решения присоединиться к НАТО финнам стали угрожать отключением от газа и электричества из России.

Свое энергетическое давление Россия неоднократно применяла против Украины, Польши и Болгарии. В то же время с такими странами, как Германия или Италия, россияне пытались вести взаимовыгодный бизнес и заискивать политическое руководство этих стран "богатой пенсионной программой" в наблюдательном совете одной из российских энергетических компаний.

Понимание того, что любой бизнес с РФ рано или поздно наткнется на шантаж и угрозы пришло в Европу слишком поздно. Да и сейчас в ЕС находятся страны, которые изо всех сил пытаются жить в старой реальности с дешевой российской нефтью, не замечая войны против России, которую начала демократия.

Спор вокруг эмбарго

Спор вокруг введения нефтяного эмбарго в ЕС не утихает уже несколько недель. Все из-за позиции лояльной к Москве Венгрии, которая пытается остаться с источником дешевой трубопроводной нефти для своих НПЗ.

Из-за незыблемости позиции официального Будапешта в ЕС уже начинают распространяться слухи о введении шестого пакета санкций против России без эмбарго на торговлю нефтью.

Оппоненты этой идеи говорят, что если не включить нефть в шестой пакет санкций, это будет выглядеть как проявление слабости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает, что нефтяное эмбарго следует обсуждать на саммите лидеров ЕС. Ближайший саммит запланирован на конец мая.

В то же время высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии.

"В понедельник министры иностранных дел будут рассматривать этот вопрос, и я сделаю новый политический толчок для договоренности. Я убежден, договоренность у нас будет. Нам нужна эта договоренность и она у нас будет. Потому что нам нужно избавиться от нефтяной зависимости от России", - подчеркнул. Боррель.

Между тем, пока европейцы не могут прийти к согласию по эмбарго на российскую нефть, в самой России продолжают получать сверхприбыли от ее экспорта.

Так, за январь-апрель 2022 доходы от экспорта нефти выросли на 50% по сравнению с аналогичными месяцами 2021 года. Каждый месяц Россия зарабатывает на экспорте своей нефти и нефтепродуктов по 20 млрд долларов.

Именно поэтому вопрос эмбарго на российскую нефть так критичен. Без его внедрения обеспечить мгновенный и мощный удар по экономике не получится.

Отрезаны от технологий

В то же время обеспечить медленный упадок российской экономики санкции, которые анонсировала Япония. Страна фактически ограничила России доступ к передовым технологиям и разработкам. Решение вступит в силу уже 20 мая.

В частности, Япония отказалась поставлять в Россию: квантовые компьютеры, запчасти к ним, микроскопы, оборудование для моделирования (3D-принтеры).

А также оборудование для производства органических светодиодов, для изготовления микроэлектромеханических систем и для производства водородного топлива, вакуумные насосы, охлаждающее оборудование и его компоненты, полимеры.

Кроме этого, в перечне – катализаторы для нефтепереработки, устройства программного управления для станков.

Новости на бизнес-фронте

Между тем, Россия становится все более токсичной для западного бизнеса. Компании одна за другой не просто объявляют о выходе, но реально выходят с российского рынка, продавая активы.

Одной из таких стала и финская компания Raisio, специализирующаяся на производстве упаковки и фасовке продуктов. Компания решила продать свой российский бизнес. Согласно соглашению, Raisio Nutrition, дочерняя компания, отвечающая за потребительский бизнес Raisio в России, была продана российской компании Copacker Agro.

Кроме этого, с российского рынка решил уйти американский производитель бумаги Sylvamo Corporation. Компания также продает свой российский бизнес.

Мы решили выйти из России. Мы будем делать это упорядоченным образом и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса.

Мы работаем над достижением соглашения и планируем как можно быстрее завершить этот процесс, включая получение одобрения от нашего совета, а также необходимые разрешения правительства для выполнения транзакции", - говорится в сообщении.