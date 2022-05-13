РФ припиняє подавати електроенергію в Фінляндію
П'ятниця, 13 травня 2022, 20:38 -
Експорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде припинено починаючи з 14 травня. Нібито через відсутність оплати.
Про це повідомили у російській енергетичній компанії "Интер РАО", передає російська служба ВВС News.
Фінський мережевий оператор Fingrid не коментує твердження про несплату електроенергії з Росії, проте повідомляє, що країна заповнить дефіцит за рахунок постачання зі Швеції та збільшення виробництва у самій Фінляндії.
Нагадуємо:
Фінляндія купує лише 10% необхідної електроенергії у Росії. Днем раніше влада Фінляндії повідомила про свій намір вступити до НАТО.
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