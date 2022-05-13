РФ припиняє подавати електроенергію в Фінляндію

Експорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде припинено починаючи з 14 травня. Нібито через відсутність оплати.

Про це повідомили у російській енергетичній компанії "Интер РАО", передає російська служба ВВС News.

Фінський мережевий оператор Fingrid не коментує твердження про несплату електроенергії з Росії, проте повідомляє, що країна заповнить дефіцит за рахунок постачання зі Швеції та збільшення виробництва у самій Фінляндії.

Нагадуємо:

Фінляндія купує лише 10% необхідної електроенергії у Росії. Днем раніше влада Фінляндії повідомила про свій намір вступити до НАТО.