Мінфін РФ відмовився від планів внутрішніх і зовнішніх запозичень у 2022 році

РФ у найближчий рік не планує виходити ні на зовнішні, ні на внутрішні ринки запозичення.

Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов.

Він назвав спроби запозичень безглуздими через "космічну" вартість таких позик, але не виключив надалі позик у внутрішніх інвесторів.

За словами Сілуанова, у РФ зараз "немає необхідності займати на ринках".

За його словами, після змін бюджетної політики доходів, які надходять до бюджету, достатньо для фінансування видатків та погашення внутрішніх та зовнішніх зобов'язань. Сілуанов вважає, що вихід на зовнішні ринки навряд чи можливий у найближчій перспективі - довіру до таких позик, зокрема, в доларах та євро, за його словами, підірвано.

"Якщо ми і здійснюватимемо запозичення, то насамперед у внутрішніх інвесторів", - сказав глава Мінфіну РФ.

За його словами, поточний держборг Росії становить 21 трлн рублів, із них 4,5-4,7 трлн рублів припадає на зовнішні позики.

Нагадаємо:

Перший за століття (з 1917 року) зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим - зокрема, Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів із рахунків Росії в американських банках, написав Bloomberg.

РФ готова звернутися до судів у разі оголошення їй дефолту через невиконання зобов'язань щодо єврооблігацій та довести, що зробила всі спроби для проведення виплат. У Мінфіні РФ кажуть, що країни Заходу штучно створюють "рукотворний дефолт".

Раніше рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.

Востаннє РФ оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансова ізоляції на міжнародних ринках. Проте тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був у 1917 році.

Економічна правда