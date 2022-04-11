Минфин РФ отказался от планов внутренних и внешних заимствований в 2022 году

РФ в ближайший год не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки заимствования.

Об этом в интервью "Известиям" заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он назвал попытки заимствований бессмысленными из-за "космической" стоимости таких займов, но не исключил в дальнейшем займов у внутренних инвесторов.

По словам Силуанова, у РФ сейчас "нет необходимости занимать на рынках".

По его словам, после изменений бюджетной политики доходов, которые поступают в бюджет, достаточно для финансирования расходов и погашения внутренних и внешних обязательств. Силуанов считает, что выход на внешние рынки вряд ли возможен в ближайшей перспективе – доверие к таким займам, в частности, в долларах и евро, по его словам, подорвано.

"Если мы и будем осуществлять заимствования, то, прежде всего, у внутренних инвесторов", - сказал глава Минфина РФ.

По его словам, текущий госдолг России составляет 21 трлн рублей, из них 4,5-4,7 трлн рублей приходится на внешние ссуды.

Напомним:

Первый за столетие (с 1917 года) внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным – в частности, Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках, написал Bloomberg.

РФ готова обратиться в суды в случае объявления ей дефолта из-за невыполнения обязательств по еврооблигациям и доказать, что сделала все попытки для проведения выплат. В Минфине РФ говорят, что страны Запада искусственно создают "рукотворный дефолт".

Ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт.

Минфин России перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил России производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.

В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году.

Экономическая правда