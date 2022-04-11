У РФ фітнес-індустрія очікує на дефіцит обладнання та комплектуючих

У РФ у фітнес-індустрії спостерігається зупинка продажів нових клубних карток - галузь очікує на дефіцит обладнання та комплектуючих на тлі санкцій проти РФ та падіння платоспроможності населення.

Про це пише Forbes Russia.

"Сукупний обсяг виторгу російського фітнес-ринку за 1 квартал 2022 року в середньому по Росії зріс на 328,3 млн рублів (на 4,9%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Відвідуваність фітнес-клубів у Росії за той же період зросла на 6,4%, продаж клубних карт - на 5,2%", - такі дані озвучила голова Національної фітнес-спільноти Олена Сіліна.

При цьому, відвідуваність зменшилася на 12,8%, продаж клубних карток також впав на 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

"Очевидно, що реалізація фітнес-послуг загалом по ринку не повернулася до рівня докризових показників, і в 1 кварталі 2022 року галузь загалом перебувала в падінні, крім незначної кількості великих гравців (близько 12% ринку), яким трохи вдалося підійти до позитивних показниками 2019 року", - зазначає Силіна.

"У січні клієнтопотік у московських клубах був нижчим за порівняний період минулого року всього на 5-10% (у регіонах просідання досягало 45%)", - каже директор з якості фітнес-продукту та розвитку франчайзингу X-Fit у Росії Ірина Троська.

Ситуація змінилася наприкінці лютого - на початку березня з початком вторгнення РФ в Україну та запровадженням санкцій.

"Ринок фітнес-послуг, який із середини лютого входив у найдохідніший період, зіткнувся одразу з декількома проблемами.

По-перше, споживачі більшою мірою зосередилися на придбанні товарів першої потреби.

По-друге, більшість абонементів і клубних карток дотепер продавалися в рамках корпоративних програм, а великі іноземні компанії почали заявляти про припинення своєї діяльності в Росії, і фітнес-галузь втратила серйозний пул корпоративних договорів.

Гравці ринку зіткнулися з негативними ефектами кризи, що наростає: почалися запити на повернення грошей і відмову від продовження членства через неплатоспроможність. Обидва показники сягають майже 50%, це, звичайно, пов'язано з корпоративними контрактами.

По-третє, через низку блокувань інтернет ресурсів та соціальних мереж індустрія втратила важливий маркетинговий інструмент для просування послуг, які були драйверами у генерації клієнтського трафіку", - йдеться у статті.

Крім цього, фітнес-галузь практично втратила кредитні продукти, які дозволяли клієнтам оплачувати послуги на виплат, така опція стала невигідною.

Також попереду фітнес-галузь очікує на дефіцит закордонного обладнання (тренажерів) та комплектуючих для їх обслуговування.

"Постачальники спортивного обладнання та запчастин зіткнулися з логістичною кризою.

Компаніям з Європи просто заборонено постачати товар до Росії, і їм доводиться шукати нові шляхи - через посередників у Туреччині та Польщі", - заявив директор розвитку Hasttings (постачальник спортивного обладнання) Георгій Корягін.

Економічна правда