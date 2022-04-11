У РФ продавці електроніки розширюють продаж уживаних гаджетів

Російські продавці електроніки на тлі санкцій та падіння платоспроможності населення починають все активніше освоювати вторинний ринок.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Так, викуп та перепродаж уживаних смартфонів запустив "Связной" - його партнером із викупу гаджетів стала підконтрольна "Мегафону" компанія Smart Bazar.

Проєкт із перепродажу iPhone є і в "Сітілінк".

"Связной" у березні запустив проєкт "Техніка з пробігом", що передбачає викуп у користувачів уживаних смартфонів з подальшою їх технічною перевіркою та перепродажем.

За оцінкою "Связного", обіг російського ринку уживаних смартфонів за підсумками 2021 року досяг 71 млрд руб., а кількість проданих пристроїв - 7,5 млн штук.

У компанії зазначили, що у кожного росіянина в середньому є 2-2,5 пристрої, які можна продати.

Споживачі звикли до смартфонів певних марок, тому за умов, коли виробники зупинили поставки, попит на вторинному ринку зростає, зазначив бізнес-аналітик "Марвел-Дистрибуції" Антон Фомін.

За його словами, утримувати сервісний центр для косметичного оновлення смартфонів ритейлерам "не дуже дорого", а отримувати прибуток від перепродажу телефонів "цілком можна".

Продаж уживаних гаджетів розвиватимуть усі рітейлери, оскільки попит на тлі дефіциту і підвищення цін зростає, вважає аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.

На вторинному ринку користуються попитом насамперед смартфони, комп'ютери, фото- та відеотехніка, зазначив Муртазін, менше - побутова техніка.

Нагадаємо:

У РФ за останній місяць зріс попит на сервіси оренди техніки, причини - подорожчання нових гаджетів та погіршення умов споживчих кредитів.

Економічна правда