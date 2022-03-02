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Укрпошта відновлює міжнародну доставку 

Середа, 2 березня 2022, 13:32

З вівторка Укрпошта почала відновлювати доставку експорту, наразі – з 8 регіонів.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Наразі експортні відправлення здійснюються з 8 регіонів (Львівська, Хмельницька, Волинська, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська і Закарпатська області). Вони оформлюються місці міжнародного поштового обміну у Львові і далі прямуватимуть через Польшу до пункту призначення. 

Майже всі інші регіони працюють на прийом пошти у відділеннях. Укрпошта працює над відновленням прямих магістралей між областями та подальшою доставкою до Львова експортних відправлень, наприклад, такими маршрутами стануть Одеса-Львів та Дніпро-Львів.

Польська пошта надала Укрпошті можливість обмінюватися з іншими поштами імпортом-експортом на своїй території та здійснювати передачу експорту для авіадоставки авіалініями Lufthansa, Lot, AirBaltic, KLM, Turkish Airlines. 

Крім Польщі, транзитом для Укрпошти на прийом імпорту з усього світу виступають Словаччина, Латвія та Молдова. Пошти цих країн приймають для Укрпошти відправлення з усього світу, які далі доправляють до українського кордону і до Укрпошти.

Наразі небо України повністю закрите для цивільної авіації, тому поки Укрпошта не зможе разом з Windrose здійснювати відправку прямих вантажних літаків до аеропорту Нью-Йорку. 

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