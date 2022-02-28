Скасували плату за зберігання посилок: як працює "Укрпошта"
В "Укрпошті" розповіли, як працюють 28 лютого. Зокрема – скасовують плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Внутрішні посилки приймають лише у відкритому вигляді.
"Міжнародні посилки – зовсім скоро відновимо як відправку, так і доставку. Перекази приймаємо та видаємо без обмежень (великі суми – за можливості). Крім країн-агресорів", – пояснюють в "Укрпошті".
"Платежі приймаємо в звичайному режимі. Щодо виплат пенсій та субсидій повідомимо згодом. Газети розвозимо наявні (там ще мирні новини). Щодо нових – повідомимо згодом.
Постачаємо дефіцитні товари народного споживання (і згадуємо жарти про консерви й ковбасу у відділеннях)", – кажуть в "Укрпошті".
Відділення працюють або за звичним графіком, або за індивідуальним (залежно від обставин). Орієнтовно з 10:00 до 15:00.
- Місто Київ – працюють 48 відділень: 17 – лівий берег, 31 – правий.
- Вінницька – працюють переважна більшість міських та сільських відділень.
- Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.
- Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.
- Донецька – працюють усі міські відділення, крім Маріуполя та Волновахи.
- Житомирська – працюють міські та сільські відділення (за наявності тривоги – припиняємо).
- Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.
- Запорізька – працюють міські відділення та райцентри.
- Івано-Франківська – працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення.
- Київська область – працюють частково.
- Кіровоградська – працюють міські відділення.
- Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де ми контролюємо територію.
- Львівська – працюють міські та сільські відділення.
- Миколаївська – місто не працює. Райони за можливості відкривають.
- Одеська – працюють міські та сільські відділення.
- Полтавська – працюють міські та сільські відділення.
- Рівненська – працюють всі відділення.
- Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, а також північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки тимчасово не приймають.
- Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.
- Харківська – місто за ситуацією. Будуть відкривати там, де можливо (Красноград, Лозова).
- Херсонська – працює частина міських відділень та райцентри, де є можливість.
- Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень.
- Черкаська – працюють усі міські відділення. Область – за можливості.
- Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.
- Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення – за можливості.
"Севастополь, Автономна Республіка Крим – не працюємо. Але тимчасово", – додали в "Укрпошті".
Економічна правда
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