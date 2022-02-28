Всі розділи
Укр / Рус

Скасували плату за зберігання посилок: як працює "Укрпошта"

Понеділок, 28 лютого 2022, 15:13

В "Укрпошті" розповіли, як працюють 28 лютого. Зокрема – скасовують плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Внутрішні посилки приймають лише у відкритому вигляді.

"Міжнародні посилки – зовсім скоро відновимо як відправку, так і доставку. Перекази приймаємо та видаємо без обмежень (великі суми – за можливості). Крім країн-агресорів", – пояснюють в "Укрпошті".

"Платежі приймаємо в звичайному режимі. Щодо виплат пенсій та субсидій повідомимо згодом. Газети розвозимо наявні (там ще мирні новини). Щодо нових – повідомимо згодом.

Постачаємо дефіцитні товари народного споживання (і згадуємо жарти про консерви й ковбасу у відділеннях)", – кажуть в "Укрпошті".

Відділення працюють або за звичним графіком, або за індивідуальним (залежно від обставин). Орієнтовно з 10:00 до 15:00.

  • Місто Київ – працюють 48 відділень: 17 – лівий берег, 31 – правий.
  • Вінницька – працюють переважна більшість міських та сільських відділень.
  • Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.
  • Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.
  • Донецька – працюють усі міські відділення, крім Маріуполя та Волновахи.
  • Житомирська – працюють міські та сільські відділення (за наявності тривоги – припиняємо).
  • Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.
  • Запорізька – працюють міські відділення та райцентри.
  • Івано-Франківська – працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення.
  • Київська область – працюють частково.
  • Кіровоградська – працюють міські відділення.
  • Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де ми контролюємо територію.
  • Львівська – працюють міські та сільські відділення.
  • Миколаївська – місто не працює. Райони за можливості відкривають.
  • Одеська – працюють міські та сільські відділення.
  • Полтавська – працюють міські та сільські відділення.
  • Рівненська – працюють всі відділення.
  • Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, а також північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки тимчасово не приймають.
  • Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.
  • Харківська – місто за ситуацією. Будуть відкривати там, де можливо (Красноград, Лозова).
  • Херсонська – працює частина міських відділень та райцентри, де є можливість.
  • Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень.
  • Черкаська – працюють усі міські відділення. Область – за можливості.
  • Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.
  • Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення – за можливості.

"Севастополь, Автономна Республіка Крим – не працюємо. Але тимчасово", – додали в "Укрпошті".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрпошта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укрпошта" почала приймати благодійні внески на потреби ЗСУ 26 лютого 2022, 16:50
Укрпошта відновлює роботу, не відправлятиме посилки в РФ та Білорусь 25 лютого 2022, 12:54
Відділення Укрпошти 24 лютого не працюють. "Нова Пошта" продовжує працювати, "де це можливо і безпечно" 24 лютого 2022, 10:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті