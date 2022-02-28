Скасували плату за зберігання посилок: як працює "Укрпошта"

В "Укрпошті" розповіли, як працюють 28 лютого. Зокрема – скасовують плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Внутрішні посилки приймають лише у відкритому вигляді.

"Міжнародні посилки – зовсім скоро відновимо як відправку, так і доставку. Перекази приймаємо та видаємо без обмежень (великі суми – за можливості). Крім країн-агресорів", – пояснюють в "Укрпошті".

"Платежі приймаємо в звичайному режимі. Щодо виплат пенсій та субсидій повідомимо згодом. Газети розвозимо наявні (там ще мирні новини). Щодо нових – повідомимо згодом.

Постачаємо дефіцитні товари народного споживання (і згадуємо жарти про консерви й ковбасу у відділеннях)", – кажуть в "Укрпошті".

Відділення працюють або за звичним графіком, або за індивідуальним (залежно від обставин). Орієнтовно з 10:00 до 15:00.

Місто Київ – працюють 48 відділень: 17 – лівий берег, 31 – правий.

Вінницька – працюють переважна більшість міських та сільських відділень.

Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.

Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.

Донецька – працюють усі міські відділення, крім Маріуполя та Волновахи.

Житомирська – працюють міські та сільські відділення (за наявності тривоги – припиняємо).

Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.

Запорізька – працюють міські відділення та райцентри.

Івано-Франківська – працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення.

Київська область – працюють частково.

Кіровоградська – працюють міські відділення.

Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де ми контролюємо територію.

Львівська – працюють міські та сільські відділення.

Миколаївська – місто не працює. Райони за можливості відкривають.

Одеська – працюють міські та сільські відділення.

Полтавська – працюють міські та сільські відділення.

Рівненська – працюють всі відділення.

Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, а також північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки тимчасово не приймають.

Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.

Харківська – місто за ситуацією. Будуть відкривати там, де можливо (Красноград, Лозова).

Херсонська – працює частина міських відділень та райцентри, де є можливість.

Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень.

Черкаська – працюють усі міські відділення. Область – за можливості.

Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.

Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення – за можливості.

"Севастополь, Автономна Республіка Крим – не працюємо. Але тимчасово", – додали в "Укрпошті".

Економічна правда