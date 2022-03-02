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Укрпочта возобновляет международную доставку

Среда, 2 марта 2022, 13:32

Со вторника Укрпочта начала возобновлять доставку экспорта, сейчас – из 8 регионов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

В настоящее время экспортные отправления производятся из 8 регионов (Львовская, Хмельницкая, Волынская, Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Ровенская и Закарпатская области). Они оформляются на месте международного почтового обмена во Львове и будут следовать через Польшу в пункт назначения.

Практически все остальные регионы работают на прием почты в отделениях. Укрпочта работает над восстановлением прямых магистралей между областями и последующей доставкой во Львов экспортных отправлений, например такими маршрутами станут Одесса-Львов и Днепр-Львов.

Польская почта предоставила Укрпочте возможность обмениваться с другими почтами импорт-экспортом на своей территории и осуществлять передачу экспорта для авиадоставки авиалиниями Lufthansa, Lot, AirBaltic, KLM, Turkish Airlines.

Кроме Польши транзитом для Укрпочты на прием импорта со всего мира выступают Словакия, Латвия и Молдова. Почты этих стран принимают для Укрпочты отправления со всего мира, которые доставляют в украинскую границу и в Укрпочту.

В настоящее время небо Украины полностью закрыто для гражданской авиации, поэтому пока Укрпочта не сможет вместе с Windrose совершать отправку прямых грузовых самолетов в аэропорт Нью-Йорка.

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Укрпочта

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