Сєвєродонецький "Азот" зупинив виробництво
Сєвєродонецький "Азот" зупинив роботу, і як хімічне підприємство не становить будь-якої небезпеки для жителів міста і регіону.
Про це йдеться в заяві Group DF.
"У зв'язку з початком воєнних дій на заводі було повністю зупинено все виробництво: зупинено всі ключові цехи, завод припинив виробництво добрив", - зазначається у повідомленні.
На підприємстві повністю перероблено аміак та звільнено аміакосховище.
Залишки готової продукції (добрива) та хімікати, що знаходилися на території заводу, у повному обсязі вивезені з території підприємства за межі Луганської області, зауважила Group DF.
Служба безпеки та технічна служба заводу провели повний додатковий огляд усіх виробничих цехів та складів підприємства щодо наявності небезпечних хімічних речовин: таких речовин на території підприємства немає, йдеться в заяві.
Економічна правда
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