Сєвєродонецький "Азот" зупинив виробництво

Сєвєродонецький "Азот" зупинив роботу, і як хімічне підприємство не становить будь-якої небезпеки для жителів міста і регіону.

Про це йдеться в заяві Group DF.

"У зв'язку з початком воєнних дій на заводі було повністю зупинено все виробництво: зупинено всі ключові цехи, завод припинив виробництво добрив", - зазначається у повідомленні.

На підприємстві повністю перероблено аміак та звільнено аміакосховище.

Залишки готової продукції (добрива) та хімікати, що знаходилися на території заводу, у повному обсязі вивезені з території підприємства за межі Луганської області, зауважила Group DF.

Служба безпеки та технічна служба заводу провели повний додатковий огляд усіх виробничих цехів та складів підприємства щодо наявності небезпечних хімічних речовин: таких речовин на території підприємства немає, йдеться в заяві.

Економічна правда