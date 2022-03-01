Северодонецкий "Азот" остановил производство
Северодонецкий "Азот" остановил работу, и как химическое предприятие не представляет какой-либо опасности для жителей города и региона.
Об этом говорится в заявлении Group DF.
"В связи с началом военных действий на заводе было полностью остановлено все производство: остановлены все ключевые цеха, завод прекратил производство удобрений", – говорится в сообщении.
На предприятии полностью переработан аммиак и освобождено аммиакохранилище.
Остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области, отметила Group DF.
Служба безопасности и техническая служба завода провели полный дополнительный обзор всех производственных цехов и складов предприятия по наличию опасных химических веществ: таких веществ на территории предприятия нет, говорится в заявлении.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua