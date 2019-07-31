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Хімічний бізнес Фірташа можуть примусово розділити

Середа, 31 липня 2019, 15:40
 

Екс-державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська допускає можливість примусового поділу активів азотної хімії Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"АМКУ може вперше за 20 років прийняти рішення про примусовий поділ монополіста", - заявила Загребельська.

1 серпня 2019 року Комітет планує, зокрема, розглянути справу про зловживання монопольним становищем підприємств "Азот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", "Рівнеазот" і "НФ Трейдінг Україна" на ринку первинної реалізації мінеральних азотних добрив в 2014-2017 роках.

За словами Загребельської, на початку червня 2019 року голова АМКУ повідомив, що "групі за такі порушення загрожує не тільки штраф, але і примусове розділення її хімічних активів".

Нагадуємо:

Активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа консолідує група Ostchem, яка включає в себе підприємства з виробництва азотних добрив "Азот" (Черкаси), "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Луганська обл.) і "Концерн Стирол" (Донецька обл., контроль над цим підприємством втрачено через окупацію частини Донбасу).

Економічна правда

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OstChem Фірташ Азот

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