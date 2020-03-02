Один із заводів Фірташа відновлює виробництво мінеральних добрив

На Сєвєродонецькому об'єднанні "Азот" розпочато підготовчі роботи із запуску цехів виробництва аміаку і карбаміду.

Про це повідомляє пресслужба Group DF.

Потужність цеху виробництва аміаку 1-А, що запускається, становить 1700 т/добу, цеху виробництва карбаміду - 1200 т/добу.

"За хорошого сценарія ми плануємо в березні випустити близько 39 тис тонн аміаку, 31 тис тонн карбаміду, 49,6 тис тонн аміачної селітри", - підкреслив Леонід Бугаєв, глава правління ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

Цехи аміаку і карбаміду були зупинені у вересні 2018 року.

У березні 2019 року Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" відновило випуск аміачної селітри та КАС на давальницькому аміаку. В результаті в 2019 році було випущено 384,09 тис. тонн мінеральних добрив.

Повідомляється, що в березні 2020 року на підприємстві буде відновлений повний технологічний цикл, коли з природного газу буде вироблятися свій аміак, а вже з аміаку - інші види добрив (аміачна селітра, КАС, карбамід).

Зазначається, що відновлення заводом виробництва добрив і збільшення завантаження потужностей стало наслідком введення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі заходів щодо захисту українського ринку від імпорту добрив за демпінговими цінами.

"Проблема демпінгу не вирішена до кінця, тому що ми бачимо, що імпортери з РФ продовжують заводити добрива за різними схемами через інші юрисдикції і дуже елегантно обходити ембарго", - заявив Бугаєв.

Нагадуємо:

21 серпня 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розпочала проведення двох спецрозслідувань щодо імпорту в Україну азотних добрив (нітрату амонію, вапняно-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші), і складних мінеральних добрив з вмістом азоту, фосфору, калію.

У квітні 2019 року було введено ембарго на ввезення азотних добрив з РФ.

Економічна правда