Виїхати за кордон можна без полісів страхування "Зелена картка" – НБУ

Громадяни, які мають намір виїхати за кордон на власному автомобілі, не потребують полісів страхування "Зелена картка".

Про це повідомляє НБУ.

"Таких домовленостей вдалося досягти під час робочих зустрічей представників Національного банку як регулятора страхового ринку, Міністерства закордонних справ України та державних органів Польщі, Словаччини й Угорщини. Сьогодні таке рішення підтримала і Молдова.

Кордони цих країн громадяни України можуть перетинати без полісів "Зелена картка". Українські прикордонники також не вимагають наявності полісу "Зелена картка" відповідно до розпоряджень Міністерства закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Рішення щодо перетину кордону без полісу "Зелена картка" зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану.

"Зелена картка" – міжнародний договір "автоцивілки".

Цей вид страхування є обов’язковим щодо всіх транспортних засобів, що виїжджають з території України. Поліс "Зелена картка" діє за кордоном, на території країн-членів системи "Зелена картка".

Крім того, за інформацією Моторного (транспортного) страхового бюро України, страховики Польщі безоплатно виписуватимуть поліс цивільної відповідальності для українців строком на 30 днів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що громадян України, які виїжджають за кордон на автомобілях, не пропускають через кордон без полісу страхування "Зелена карта".

Прикордонники нагадують, що "Зелена карта" – це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.