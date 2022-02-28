Поддержать Вооруженные Силы Украины теперь можно в польских злотых – НБУ
Нацбанк заявляет, что с 27 февраля введена возможность посылать средства в польских злотых на специальный счет для поддержки ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"При дружеской поддержке польской системы мгновенных платежей Blik и Bank Gospodarstwa Krajowego для Национального банка Украины открыт счет у польских злотых для переводов в поддержку украинской армии.
Уже появилась возможность получать помощь на этот счет из любой страны мира, а через несколько дней появится возможность осуществлять быстрые переводы на этот счет в системе Blik", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Реквизиты для зачисления средств в PLN:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Институтская St, Киев, 01601, Украина
ACCOUNT NUMBER: PL91113000070080239435200002
BENEFICIARY BANK NAME: Bank Gospodarstwa Krajowego
BENEFICIARY BANK BIC: GOSKPLPW
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska (temporary address: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)
PURPOSE OF PAYMENT: для покупки счета 47330992708
Реквизиты для переводов в других валютах и форма для мгновенного перевода средств на счет Вооруженных Сил Украины с карты доступны по ссылке – https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.
На понедельник Национальный банк получил более миллиарда гривен помощи для армии – спецсчет открыли четыре дня назад.
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