Поддержать Вооруженные Силы Украины теперь можно в польских злотых – НБУ

Нацбанк заявляет, что с 27 февраля введена возможность посылать средства в польских злотых на специальный счет для поддержки ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"При дружеской поддержке польской системы мгновенных платежей Blik и Bank Gospodarstwa Krajowego для Национального банка Украины открыт счет у польских злотых для переводов в поддержку украинской армии.

Уже появилась возможность получать помощь на этот счет из любой страны мира, а через несколько дней появится возможность осуществлять быстрые переводы на этот счет в системе Blik", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Реквизиты для зачисления средств в PLN:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Институтская St, Киев, 01601, Украина

ACCOUNT NUMBER: PL91113000070080239435200002

BENEFICIARY BANK NAME: Bank Gospodarstwa Krajowego

BENEFICIARY BANK BIC: GOSKPLPW

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska (temporary address: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)

PURPOSE OF PAYMENT: для покупки счета 47330992708

Реквизиты для переводов в других валютах и ​​форма для мгновенного перевода средств на счет Вооруженных Сил Украины с карты доступны по ссылке – https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

На понедельник Национальный банк получил более миллиарда гривен помощи для армии – спецсчет открыли четыре дня назад.