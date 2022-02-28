На спецрахунок для армії перевели вже понад мільярд гривень – НБУ

На понеділок Національний банк отримав понад мільярд гривень допомоги для армії – спецрахунок відкрили 4 дні тому.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Частину цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби Національної гвардії України (450 млн грн).

Загалом кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

Нагадуємо:

Національний банк переказав зі спецрахунку 450 млн грн на потреби Національної гвардії.

Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення ухвалили "у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності".

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