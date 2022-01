Криза мікросхем: найбільший у світі виробник звітує про рекордний прибуток

Найбільший виробник напівпровідників у світі TSMC звітує про рекордний квартальний прибуток на тлі дефіциту мікросхем.

Про це повідомляє Reuters.

В четвертому кварталі року компанія зафіксувала зростання прибутку на 16,4% – до 6,01 млрд доларів зі 5,14 млрд доларів торік. Виручка за цей період зросла на 24,1% до 15,74 млрд доларів.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) – найбільший у світі виробник напівпровідників, розташований у Тайвані. Є головним постачальником для техгігантів Apple Inc та Qualcomm Inc (QCOM.O).