Кризис микросхем: крупнейший в мире производитель заявил о рекордной прибыли

Крупнейший производитель полупроводников в мире TSMC отчитывается о рекордной квартальной прибыли на фоне дефицита микросхем.

Об этом сообщает Reuters.

В четвертом квартале года компания зафиксировала рост прибыли на 16,4% - до 6,01 млрд долларов с 5,14 млрд долларов в прошлом году. Выручка за этот период выросла на 24,1% до 15,74 млрд долларов.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) – крупнейший в мире производитель полупроводников, расположенный в Тайване. Является главным поставщиком для техгигантов Apple Inc и Qualcomm Inc (QCOM.O).

За год акции TSMC выросли на около 7%, что повысило рыночную стоимость до 618 миллиардов долларов.

Всплеск спроса на полупроводники, используемые в смартфонах, ноутбуках и других гаджетах, произошел во время пандемии COVID-19. Это привело к дефициту чипов, что вынудило автопроизводителей и производителей электроники сократить производство.

Компания ожидает, что в этом году мощности производства чипов и дальше останутся ограниченными, а спрос будет оживленным в долгосрочной перспективе.

Следовательно, TSMC заявляет об увеличении капитальных расходов до 40-44 миллиардов долларов в этом году - по меньшей мере на треть больше, чем в прошлом. В 2021 году компания анонсировала план расширения производства на 100 млрд долларов, чтобы иметь возможность удовлетворить спрос рынка.

На первый квартал 2022 года компания прогнозирует прибыль от 16,6 млрд долларов до 17,2 млрд долларов по сравнению.

