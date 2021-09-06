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Швеція хоче підвищити податок на нові авто на бензині і дизелі

Понеділок, 6 вересня 2021, 17:31
 
unsplash

В уряді Швеції запропонували підвищити податки на нові автомобілі на бензині та дизельному паливі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT, про це заявив міністр довкілля Пер Болунд.

"Я дуже добре розумію тих, хто вважає, що це дорого. Та ми бачимо, що вплив людської діяльності на клімат все більш помітний. Якщо у цій ситуації нічого не робити і продовжувати користуватись викопним паливом - це не стале рішення для майбутнього", - зазначив Болунд.

Водночас планується збільшити премії на придбання електромобілів. 

У новий бюджет закладають також стимули за використання велосипедів - компаніям, які надають велосипеди своїм працівникам, обіцяють податкові пільги. 

Уряд також планує інвестувати у залізничну інфраструктуру близько 1 млрд шведських крон, що називають найбільшою такою інвестицією.

Європейська правда

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