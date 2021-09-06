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Швеция хочет повысить налог на новые авто на бензине и дизеле

Понедельник, 6 сентября 2021, 17:31
 
unsplash

В правительстве Швеции предложили повысить налоги на новые автомобили на бензине и дизельном топливе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT, об этом заявил министр окружающей среды Пер Болунд.

"Я очень хорошо понимаю тех, кто считает, что это дорого. В то же время мы видим, что влияние человеческой деятельности на климат все более заметно. Если в этой ситуации ничего не делать и продолжать пользоваться ископаемым топливом - это не устойчивое решение для будущего", - отметил Болунд.

Одновременно планируется увеличить премии на приобретение электромобилей.

В новый бюджет закладывают также стимулы за использование велосипедов - компаниям, которые предоставляют велосипеды своим работникам, обещают налоговые льготы.

Правительство также планирует инвестировать в железнодорожную инфраструктуру около 1 млрд шведских крон, что называют крупнейшей такой инвестицией.

Европейская правда

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