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Renault очікує випустити на 300 тисяч автомобілів менше через дефіцит мікросхем

Неділя, 20 лютого 2022, 16:20
 
getty images

Французький автовиробник Renault у 2022 році очікує випустити на 300 тисяч автомобілів менше через глобальний дефіцит мікросхем.

Про це гендиректор компанії Лука де Мео скзаав в інтерв'ю CNBC.

"Ситуація наразі все ще досить складна", - визнав де Мео.

За його словами, Renault очікує, що криза мікрочипів цього року стане менш серйозною. Він додав, що "нормальна ситуація" має відновитися у другій половині 2022 року.

Торік Renault випустила на 500 тисяч автомобілів менше через дефіцит мікросхем. У вересні консалтингова компанія AlixPartners прогнозувала, що дефіцит мікросхем обійдеться автомобільній промисловості в 210 мільярдів доларів доходу.

Renault прозвітувала про чистий прибуток у 888 мільйонів євро (1 мільярд доларів) за 2021 рік, що перевершило оцінки аналітиків.

Нагадаємо:

Європейська комісія пропонує спростити правила інвестування у виробництво напівпровідників і планує субсидувати створення нових заводів.

Читайте також: Світовий дефіцит мікрочипів у розпалі: як зростуть ціни на техніку та авто

Економічна правда

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