Twitter оновив шрифт і змінив колір кнопки "Читати"

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Соцмережа Twitter презентувала оновлений дизайн платформи - зокрема, тепер на ній використовується фірмовий шрифт Chirp, який соцмережа представила у січні 2021 року.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter.

"Помітили якісь зміни? Сьогодні ми опублікували кілька змін у тому, як Twitter виглядає в інтернеті та на вашому телефоні. Хоча спочатку це може здатися дивним, ці оновлення роблять нас більш доступними, унікальними та зосередженими на вас і на тому, про що ви говорите", - йдеться в твіті.

Notice anything different?



Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about.



Let’s take a deeper look. 🧵 pic.twitter.com/vCUomsgCNA — Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021

Twitter також оновив кольори в інтерфейсі платформи - "щоб бути більш контрастною та менш синьою".

In January, we revealed our new font, Chirp — and it’s ready for you to use today.



All Western-language text now aligns left, making it easier to read as you scroll. Non-Western languages remain unchanged.https://t.co/nlgxXJs5F6 — Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021

Зокрема, кнопка "Читати" - чорного кольору. Також Twitter позбувся від "візуального сміття" - прибрав роздільники і додав більше порожнього простору.

Доступ до оновленого дизайну відкривається поступово, тому поки він може бути доступний не всім.

Twitter’s new “Chirp” font contains a ligature that turns [CHIRPBIRDICON] into the Twitter logo https://t.co/TgCRi804iK pic.twitter.com/SYDczXCBM5 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 28, 2021

Економічна правда