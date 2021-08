Twitter оновив шрифт і змінив колір кнопки "Читати"

Соцмережа Twitter презентувала оновлений дизайн платформи - зокрема, тепер на ній використовується фірмовий шрифт Chirp, який соцмережа представила у січні 2021 року.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter.

"Помітили якісь зміни? Сьогодні ми опублікували кілька змін у тому, як Twitter виглядає в інтернеті та на вашому телефоні. Хоча спочатку це може здатися дивним, ці оновлення роблять нас більш доступними, унікальними та зосередженими на вас і на тому, про що ви говорите", - йдеться в твіті.

Notice anything different?



Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about.



Let’s take a deeper look. 🧵 pic.twitter.com/vCUomsgCNA