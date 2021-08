Twitter обновил шрифт и изменил цвет кнопки "Читать"

Соцсеть Twitter представила обновленный дизайн платформы - в частности, теперь на ней используется фирменный шрифт Chirp, который соцсеть представила в январе 2021 года.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter.

"Заметили какие-то изменения? Сегодня мы опубликовали несколько изменений в том, как Twitter выглядит в интернете и на вашем телефоне. Хотя поначалу это может показаться странным, эти обновления делают нас более доступными, уникальными и сосредоточенными на вас и на том, о чем вы говорите", - говорится в твите.

In January, we revealed our new font, Chirp — and it’s ready for you to use today.



All Western-language text now aligns left, making it easier to read as you scroll. Non-Western languages remain unchanged.https://t.co/nlgxXJs5F6