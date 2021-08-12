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Twitter обновил шрифт и изменил цвет кнопки "Читать"

Четверг, 12 августа 2021, 14:20
 
unsplash

Соцсеть Twitter представила обновленный дизайн платформы - в частности, теперь на ней используется фирменный шрифт Chirp, который соцсеть представила в январе 2021 года.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter.

"Заметили какие-то изменения? Сегодня мы опубликовали несколько изменений в том, как Twitter выглядит в интернете и на вашем телефоне. Хотя поначалу это может показаться странным, эти обновления делают нас более доступными, уникальными и сосредоточенными на вас и на том, о чем вы говорите", - говорится в твите.

Twitter также обновил цвета в интерфейсе платформы - "чтобы быть более контрастным и менее синим".

В частности, кнопка "Читать" - черного цвета. Также Twitter избавился от "визуального мусора" - убрал разделители и добавил больше пустого пространства.

Доступ к обновленному дизайну открывается постепенно, поэтому пока он может быть доступен не всем.

Экономическая правда

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