Twitter обновил шрифт и изменил цвет кнопки "Читать"

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Соцсеть Twitter представила обновленный дизайн платформы - в частности, теперь на ней используется фирменный шрифт Chirp, который соцсеть представила в январе 2021 года.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter.

"Заметили какие-то изменения? Сегодня мы опубликовали несколько изменений в том, как Twitter выглядит в интернете и на вашем телефоне. Хотя поначалу это может показаться странным, эти обновления делают нас более доступными, уникальными и сосредоточенными на вас и на том, о чем вы говорите", - говорится в твите.

In January, we revealed our new font, Chirp — and it’s ready for you to use today.



All Western-language text now aligns left, making it easier to read as you scroll. Non-Western languages remain unchanged.https://t.co/nlgxXJs5F6 — Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021

Twitter также обновил цвета в интерфейсе платформы - "чтобы быть более контрастным и менее синим".

В частности, кнопка "Читать" - черного цвета. Также Twitter избавился от "визуального мусора" - убрал разделители и добавил больше пустого пространства.

Twitter’s new “Chirp” font contains a ligature that turns [CHIRPBIRDICON] into the Twitter logo https://t.co/TgCRi804iK pic.twitter.com/SYDczXCBM5 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 28, 2021

Доступ к обновленному дизайну открывается постепенно, поэтому пока он может быть доступен не всем.

Экономическая правда