У НБУ пояснили, чому ліквідували підрозділ з питань Приватбанку

пресслужба нбу

У Національному банку пояснили, що управління з реалізації комплексних проєктів створили для координації між суб’єктами, які здійснювали юридичний супровід у справі ПриватБанку – його ліквідація пов’язана з закінченням дії контрактів із підрядниками.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

У регуляторі нагадали, що системну роботу із захисту інтересів держави у судових справах, пов’язаних із націоналізацією ПриватБанку, займається Юридичний департамент НБУ.

Управління з реалізації комплексних проєктів створювався для фактичної координації між Юридичним департаментом, міжнародними (AlixPartners, Kroll) та українськими юридичними компаніями. Наразі ж термін дії контрактів закінчився, за ними були проведені остаточні розрахунки, відтак робота окремого підрозділу стала недоцільною.

Працівники управління, які мали бажання продовжити роботу в регуляторі, були працевлаштовані в структурних підрозділах НБУ, зауважила пресслужба.

У НБУ зазначають, що вже не потребують послуг юркомпаній, бо націоналізацію банку завершено, рефінансування погашено, судами в Україні з боку НБУ займається його профільний судовий підрозділ. Судами в Лондоні, на Кіпрі, в Ізраїлі та Делавері щодо повернення виведених активів займаються ПриватБанк та його юридичні радники.

"Зазначене Управління не мало безпосереднього відношення до націоналізації ПриватБанку, підготовки документів, які сприяли отриманню Україною рішення Банку Англії щодо bail-in, чи до судової роботи в Україні і за кордоном, яка здійснювалась виключно силами профільних підрозділів НБУ та юридичних радників НБУ, відповідно до укладених договорів", – підкреслили у регуляторі.

Також розформоване управління не залучалось та не було дотичним до роботи з проблемними активами та повернення заборгованості за кредитами неплатоспроможних банків.

Нагадуємо:

17 липня очільник департаменту ліцензування Олександр Бевз, що звільняється з НБУ з 1 вересня, в інтерв’ю НВ заявив про ліквідацію управління, що "координувало юридичну стратегію з питань ПриватБанку".

Економічна правда