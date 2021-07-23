В НБУ объяснили, почему ликвидировали подразделение по вопросам Приватбанка

пресс-служба нбу

В Национальном банке объяснили, что управление по реализации комплексных проектов создали для координации между субъектами, которые осуществляли юридическое сопровождение по делу ПриватБанка – его ликвидация связана с окончанием действия контрактов с подрядчиками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В регуляторе напомнили, что системной работой по защите интересов государства в судебных делах, связанных с национализацией ПриватБанка, занимается Юридический департамент НБУ.

Управление по реализации комплексных проектов создавался для фактической координации между Юридическим департаментом, международными (AlixPartners, Kroll) и украинскими юридическими компаниями. Теперь же срок действия контрактов закончился, по ним были проведены окончательные расчеты, поэтому работа отдельного подразделения стала нецелесообразной.

Работники управления, которые имели желание продолжить работу в регуляторе, были трудоустроены в структурных подразделениях НБУ, заметила пресс-служба.

В НБУ отмечают, что уже не нуждаются в услугах юркомпаний, так как национализацию банка завершено, рефинансирование погашено, судами в Украине со стороны НБУ занимается его профильное судебное подразделение. Судами в Лондоне, на Кипре, в Израиле и Делавэре по возврату выведенных активов занимаются ПриватБанк и его юридические советники.

"Указанное Управление не имело прямого отношения к национализации ПриватБанка, подготовке документов, что способствовали получению Украиной решения Банка Англии по bail-in, или к судебной работе в Украине и за рубежом, которая осуществлялась исключительно силами профильных подразделений и юридических советников НБУ, согласно заключенных договоров", - подчеркнули в регуляторе.

Также расформированное управление не привлекалось к и не касалось работы с проблемными активами и возврату задолженности по кредитам неплатежеспособных банков.

Напоминаем:

17 июля глава департамента лицензирования Александр Бевз, который увольняется из НБУ с 1 сентября, в интервью НВ заявил о ликвидации управления, которое "координировало юридическую стратегию по ПриватБанка".

Экономическая правда