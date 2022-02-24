НБУ зафіксував курс гривні та обмежив зняття готівки

фото нбу

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

Національний банк зафіксував курс на рівні офіційного курсу на 24.02.2022, тобто 29,25 гривні за долар. Також регулятор призупиняє роботу валютного ринку крім операцій продажу іноземної валюти.

Зняття готівки обмежено до 100 000 грн в день без урахування виплат зарплат та соціальних виплат. Це не стосується підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів уряду.

Забороняється видача готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім установ, що забезпечують виконання завдань уряду.

Вводиться мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів з такими ж винятками. Також НБУ зупиняє операції за рахунками росіян. Банки, що випускають електронні гроші, зупиняють їхній випуск та обіг.

Банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення. Забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі.

Безготівкові розрахунки не обмежуються, банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік.

Платежі уряду здійснюються без обмежень.