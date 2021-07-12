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Засновник Virgin Бренсон злітав у космос

Понеділок, 12 липня 2021, 09:20
 
Скріншот з трансляції

Компанія Virgin Galactic у неділю здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.

Джерело: Virgin Galactic, Space.com

Деталі: Компанія вела трансляцію польоту в YouTube.

Старт польоту планувався на 16 годину за київським часом, однак його перенесли на 17:30 через погодні умови.

Корабель "Unity 22" стартував з космічного порту "Америка" в штаті Нью-Мексико за допомогою літака-носія VMS Eve. Пізніше він від'єднався від літака-носія. Після цього корабель досяг висоти 88 кілометрів – вище за межу космосу, визнану в США (80 км). Через кілька хвилин він почав знижуватися.

Від зльоту до посадки корабля пройшло близько години.

Бренсон був пасажиром у хвостовій частині ракетного літака.

Як повідомляє Space.com, окрім Бренсона, пасажирами були віцепрезидентка Virgin Galactic зі зв’язків з урядом і досліджень Сіріша Бандла, провідний інженер з експлуатації Virgin Galactic Колін Беннет, головний інструктор астронавтів Virgin Galactic Бет Мозес.

Що передувало: У компанії Джеффа Безоса Blue Origin заявили, що їхній апарат New Shepard пролетить вище так званої лінії Кармана – 100 км над рівнем моря, які є умовною межею між атмосферою Землі та космосом – на відміну від ракетного літака Virgin Galactic Річарда Бренсона. Blue Origin запустить екіпаж 20 липня.

Українська правда

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