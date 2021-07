Засновник Virgin Бренсон злітав у космос

Компанія Virgin Galactic у неділю здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.

Джерело: Virgin Galactic, Space.com

Деталі: Компанія вела трансляцію польоту в YouTube.

Старт польоту планувався на 16 годину за київським часом, однак його перенесли на 17:30 через погодні умови.

Корабель "Unity 22" стартував з космічного порту "Америка" в штаті Нью-Мексико за допомогою літака-носія VMS Eve. Пізніше він від'єднався від літака-носія. Після цього корабель досяг висоти 88 кілометрів – вище за межу космосу, визнану в США (80 км). Через кілька хвилин він почав знижуватися.

Від зльоту до посадки корабля пройшло близько години.

Бренсон був пасажиром у хвостовій частині ракетного літака.

