Что предшествовало: В компании Джеффа Безоса Blue Origin заявили, что их аппарат New Shepard пролетит выше так называемой линии Кармана - 100 км над уровнем моря, которые являются условной границей между атмосферой Земли и космосом - в отличие от ракетного самолета Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Blue Origin запустит экипаж 20 июля.
Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.
Источник: Virgin Galactic, Space.com
Детали: Компания вела трансляцию полета в YouTube.
Старт полета планировался на 16 часов по киевскому времени, однако его перенесли на 17:30 из-за погодных условий.
Корабль "Unity 22" стартовал из космического порта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью самолета-носителя VMS Eve. Позже он отсоединился от самолета-носителя. После этого корабль достиг высоты около 88 километров – выше границы космоса, признанной в США (80 км). Через несколько минут он начал снижаться.
От взлета до посадки корабля прошло около часа.
Брэнсон был пассажиром в хвостовой части ракетного самолета.
WATCH: The Virgin Galactic VSS Unity separates from the carrier aircraft and heads for space ▶ https://t.co/PcrbJY3YOB pic.twitter.com/FzEdQ8kevL— Bloomberg (@business) July 11, 2021
Как сообщает Space.com, кроме Брэнсона, пассажирами были вице-президент Virgin Galactic по связям с правительством и исследований Сириша Бандл, ведущий инженер по эксплуатации Virgin Galactic Колин Беннет, главный инструктор астронавтов Virgin Galactic Бет Мозес.
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