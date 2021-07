Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос

Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Источник: Virgin Galactic, Space.com

Детали: Компания вела трансляцию полета в YouTube.

Старт полета планировался на 16 часов по киевскому времени, однако его перенесли на 17:30 из-за погодных условий.

Корабль "Unity 22" стартовал из космического порта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью самолета-носителя VMS Eve. Позже он отсоединился от самолета-носителя. После этого корабль достиг высоты около 88 километров – выше границы космоса, признанной в США (80 км). Через несколько минут он начал снижаться.

От взлета до посадки корабля прошло около часа.

Брэнсон был пассажиром в хвостовой части ракетного самолета.

