Все разделы
Укр / Рус

Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос

Понедельник, 12 июля 2021, 09:20
 
Скриншот с трансляции

Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Источник: Virgin Galactic, Space.com

Детали: Компания вела трансляцию полета в YouTube.

Старт полета планировался на 16 часов по киевскому времени, однако его перенесли на 17:30 из-за погодных условий.

Корабль "Unity 22" стартовал из космического порта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью самолета-носителя VMS Eve. Позже он отсоединился от самолета-носителя. После этого корабль достиг высоты около 88 километров – выше границы космоса, признанной в США (80 км). Через несколько минут он начал снижаться.

От взлета до посадки корабля прошло около часа.

Брэнсон был пассажиром в хвостовой части ракетного самолета.

Как сообщает Space.com, кроме Брэнсона, пассажирами были вице-президент Virgin Galactic по связям с правительством и исследований Сириша Бандл, ведущий инженер по эксплуатации Virgin Galactic Колин Беннет, главный инструктор астронавтов Virgin Galactic Бет Мозес.

Что предшествовало: В компании Джеффа Безоса Blue Origin заявили, что их аппарат New Shepard пролетит выше так называемой линии Кармана - 100 км над уровнем моря, которые являются условной границей между атмосферой Земли и космосом - в отличие от ракетного самолета Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Blue Origin запустит экипаж 20 июля.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

космос космическая отрасль

powered by lun.ua
Материалы по теме
Возвращение корабля Dragon отложили из-за непогоды 6 июля 2021, 10:45
Вертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом 6 июля 2021, 09:55
Вместе с Безосом в космос полетит 82-летняя пилотесса 2 июля 2021, 15:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!