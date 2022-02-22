Українські айтівці анонімно розробили автоматичний сервіс з моніторингу активності армії РФ біля кордонів

Київські айтівці запустили автоматичний сервіс з моніторингу активності російської армії біля кордонів України.

Про це повідомляє dev.ua.

Дані для проєкту беруться з супутників, аналізуються і далі на карту наносяться позначки про поточні позиції військ РФ. Також враховується динаміка.

Знімок екрану з сайту сервіса

Свої імена творці проекту не розкривають. Зараз сайт працює в тестовому режимі.

На ньому – клікабельна геолокація розміщення військ, по кліку відкриваються супутникові знімки.

Також розробники створили бот у Twitter, який пише про нові виявлення та інші дані.

"Дані беруться у європейських супутникових операторів. Супутники постійно пролітають і фотографують. Далі наша система на знімках в районі кордонів намагається знаходити скупчення військової техніки і динаміку, що куди рухається. Далі це наноситься на карту, і постить ботом в Twitter", – пояснюють творці сервісу.

Зараз вони працюють над отриманням більш якісних знімків від європейських операторів, будуть покращувати інтерфейс і хочуть залучати аналітиків та модераторів для поліпшення аналізу даних.