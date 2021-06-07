Зеленський підписав закон про заборону використання пластикових пакетів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", який Верховна Рада ухвалила 1 червня.

Зеленський підписав закон під час форуму "Україна 30. Екологія", передає Офіс президента.

"500 - стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин - саме стільки, в середньому, ми користуємося пакетом. Понад 100 років - саме стільки один пакет розкладається. Декілька секунд - саме стільки потрібно часу, щоб підписати цей закон", - сказав президент.

Як зазначили в ОП, закон регулює обіг пластикових пакетів та має на меті стимулювати розвиток виробництва біорозкладних пластикових пакетів.

"Зокрема, законом забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів (крім біорозкладних) у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Пластикові пакети мають надаватися лише за гроші. При цьому роздрібні ціни на такі пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, які встановлює Кабінет Міністрів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, передбачається обов'язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів і встановлюються штрафи за порушення цих норм.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування і вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання чинності, крім окремих його положень.

За словами Зеленського, важливим є також напрямок екологічної політики - управління відходами.

За його словами, розроблений сучасний законопроєкт з цієї проблематики.

"На жаль, у той час, коли чимало країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє тільки шість відсотків. На сьогодні розроблено сучасний законопроєкт про управління відходами, який запровадить запобігання їхньому утворенню, повторне використання, переробку відходів та грамотну утилізацію", - сказав він.

Нагадаємо:

На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.

Економічна правда