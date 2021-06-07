Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который Верховная Рада приняла 1 июня.

Зеленский подписал закон во время форума "Украина 30. Экология", передает Офис президента.

"500 - столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут - именно столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет - именно столько один пакет разлагается. Несколько секунд - именно столько нужно времени, чтобы подписать этот закон", - сказал президент.

Как отметили в ОП, закон регулирует оборот пластиковых пакетов и имеет целью стимулировать развитие биоразлагаемых пластиковых пакетов.

"В частности, законом запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и общепите. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных цен, которые устанавливает Кабинет Министров", - говорится в сообщении.

Кроме этого, предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу, за исключением отдельных его положений.

По словам Зеленского, важно также направление экологической политики - управление отходами.

По его словам, разработан современный законопроект по этой проблематике.

"К сожалению, в то время, когда многие страны уже перерабатывают 99% отходов, в Украине на вторичную переработку попадает только шесть процентов. В настоящее время разработан современный законопроект об управлении отходами, который введет предотвращение их образованию, повторное использование, переработку отходов и грамотную утилизацию", - сказал он.

Напомним:

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых, в магазинах и заведениях питания - у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.

Экономическая правда