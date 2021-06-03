Парламентарі планують збільшити вимоги до зовнішньої реклами

Верховна рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт №5094 щодо регулювання зовнішньої реклами, зокрема пропонують заборонити рекламу на об'єктах культурної спадщини та надати рекламним щитам власні QR-коди.

Документ підтримали 334 нардепи.

Як зазначила авторка законопроєкту та заступниця голови ВР Олена Кондратюк, мета документу – впорядкувати хаос у зовнішній рекламі в українських містах, на вулицях і автошляхах.

Крім того законопроєкт консолідує всі норми щодо зовнішньої реклами в одному базовому законі, з чітким визначенням вимог видачі дозволів для розміщення зовнішньої реклами.

"В історичних частинах міст більше не повинно бути засилля рекламних конструкцій. Буде налагоджена система закриття "сірих" та непрозорих розміщень зовнішньої реклами. Я дуже сподіваюся, що у наших містах та обласних центрах на 50% зменшиться кількість рекламних конструкцій", – додала Кондратюк.

Відповідно до законопроєкту, кожен білборд (бігборд, рекламний щит) отримає спеціальний QR-код, за допомогою якого можна відслідкувати, кому належить рекламна конструкція та хто розміщує на ній рекламу. Заборонять розміщувати рекламу і на об'єктах культурної спадщини.

Також документ встановлює чітке розмежування реклами від засобу ідентифікації компанії, збільшує перелік вимог та обмежень щодо розміщення зовнішньої реклами. Зокрема, планується створити відкриту електронну інформаційну базу даних зовнішньої реклами.

Економічна правда