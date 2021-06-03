Парламентарии планируют увеличить требования к наружной рекламе

Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект №5094 по регулированию внешней рекламы, в частности предлагают запретить рекламу на объектах культурного наследия и предоставить рекламным щитам собственные QR-коды.

Документ поддержали 334 нардепа.

Как отметила авторка законопроекта и заместительница председателя ВР Елена Кондратюк, цель документа - упорядочить хаос в наружной рекламе в украинских городах, на улицах и автодорогах.

Кроме того законопроект консолидирует все нормы по внешней рекламе в одном базовом законе, с четким определением требований выдачи разрешений для размещения наружной рекламы.

"В исторических частях городов больше не должно быть засилья рекламных конструкций. Будет налажена система закрытия "серых" и непрозрачных размещений наружной рекламы. Я очень надеюсь, что в наших городах и областных центрах на 50% уменьшится количество рекламных конструкций", - добавила Кондратюк.

Согласно законопроекту, каждый билборд (рекламный щит) получит специальный QR-код, с помощью которого можно отследить, кому принадлежит рекламная конструкция и кто размещает на ней рекламу. Запретят размещать рекламу и на объектах культурного наследия.

Также документ устанавливает четкое разграничение рекламы от средства идентификации компании, увеличивает перечень требований и ограничений по размещению наружной рекламы. В частности, планируется создать открытую электронную информационную базу данных наружной рекламы.

Экономическая правда