Деолігархізація: Зеленський пообіцяв рівні правила для всіх і покритикував попередників

Президент Володимир Зеленський, коментуючи деолігархізацію, пообіцяв "рівні, прозорі і єдині правила для всієї України", а також покритикував попередників за те, що "щороку росла тільки кількість борців з олігархами і кількість самих олігархів".

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Сьогоднішня тема - важлива, потужна тема деоліархізації. Вона не нова для України, для нашого суспільства. Серед старих політиків дійсно складно знайти тих, хто не обіцяв боротися з олігархами для зростання економіки України, але натомість щороку зростала тільки кількість борців з олігархами і кількість самих олігархів.

Причина очевидна - діти не можуть відрубати у батьків руку, яка їх створила, яка їх привела до влади, і яка їх щедро щодня годує", - сказав президент.

За його словами, "вперше за роки незалежності замість обіцянок ми перейшли до реальних дій для подолання цього замкненого кола впливу олігархів".

"Суть цього кола достатньо проста - олігархи накопичують капітал - дуже часто незаконний - частина цього капіталу йде на створення, просування і подальше утриманя політиків різного рівня, чиновників задля примноження саме того капіталу.

І олігархи, і політики, і політики-олігархи розраховували, що цей двигун працюватиме вічно. Але у своєму рівнянні вони не врахували дві дуже важливі "невідомі" – це держава Україна та громадяни, які мають іншу думку і які про це заявили на виборах у 2019 році", - додав Зеленський.

"Сьогодні олігархи використовують ці статки проти своєї ж країни, вони намагалися впливати одразу на все: на ухвалення рішень як в парламенті, так і щодо призначення міністрів, керівників держпідприємств в усіх секторах економіки. Вони вирішували, що і кому дивитись по телебаченню, за якими тарифами і за що саме сплачувати кошти і багато іншого...

Я недаремно називаю ці дієслова саме у минулому часі, бо відтепер буде інакше. Все, що ми хочемо, - зрозумілих, прозорих, рівних і єдиних правил для всієї України. Не важливо, ти маленький підприємець, великий магнат або іноземний інвестор. Рівні правила для всіх", - сказав Зеленський.

"Всім варто остаточно зрозуміти, що держінституції та суди мають бути незалежні не тільки від інших гілок влади, але й від великого бізнесу. Політичні партії, ЗМІ, державні службовці всіх рівнів, судді, правоохоронці, наглядові ради держкомпаній - всі повинні функціонувати без підтримки та впливу цього великого олігархічного капіталу", - резюмував він.

"Важливо: великий бізнес - це нормально, правильно, круто, потужно. Ненормально ставати великим бізнесом, коли ти або незаконно щось береш із бюджету держави, або щось не докладаєш у державний бюджет.

Так само ненормально, коли великий бізнес одноосібно контролює окремі галузі економіки й диктує правила розвитку країни", - додав президент.

"Ми хочемо країну нормальних правил і законів, які працюють, конкурентної економіки й незалежних ЗМІ - відкритих і вільних. Саме тому я зробив перший важливий крок, щоб демонтувати визначальний вплив олігархів на життя, нашу політику й майбутнє держави - це закон про олігархів", - сказав Зеленський.

За його словами, цей закон - лише початок, він має стати фундаментом для нормативно-правової бази, яка поставить на перше місце захист інтересів України і всіх платників податків.

"І особисто я, і все наше суспільство чекаємо швидких та зрозумілих законодавчих ініціатив, які мають запровадити ефективні антитрастові інструменти для подолання олігархічної системи", - резюмував він.

Нагадаємо:

На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.

Закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити "цивілізовані механізми", які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Читайте також: Олігархи в законі. Кого хоче "розкуркулити" Зеленський

Економічна правда