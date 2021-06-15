Деолигархизация: Зеленский пообещал равные правила для всех и покритиковал предшественников

Президент Владимир Зеленский, комментируя деолигархизацию, пообещал "равные, прозрачные и единые правила для всей Украины", а также подверг критике предшественников за то, что "ежегодно росло только количество борцов с олигархами и количество самих олигархов".

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Сегодняшняя тема - важная, мощная тема деолиархизации. Она не нова для Украины, для нашего общества. Среди старых политиков действительно сложно найти тех, кто не обещал бороться с олигархами для роста экономики Украины, но в то же время ежегодно росло только количество борцов с олигархами и количество самых олигархов.

Причина очевидна - дети не могут отрубить у родителей руку, которая их создала, которая их привел к власти, и которая щедро ежедневно кормит", - сказал президент.

По его словам, "впервые за годы независимости вместо обещаний мы перешли к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга влияния олигархов".

"Суть этого круга достаточно проста - олигархи накапливают капитал - очень часто незаконной - часть этого капитала идет на создание, продвижение и дальнейшее удержания политиков разного уровня, чиновников ради приумножения именно того капитала.

И олигархи, и политики, и политики-олигархи рассчитывали, что этот двигатель будет работать вечно. Но в своем уравнении они не учли две очень важные "неизвестные" - это государство Украина и граждане, имеющие иное мнение и которые об этом заявили на выборах в 2019 году", - добавил Зеленский.

"Сегодня олигархи используют эти состояния против своей же страны, они пытались влиять сразу на все: на принятие решений как в парламенте, так и при назначении министров, руководителей госпредприятий во всех секторах экономики. Они решали, что и кому смотреть по телевидению, по которым тарифам и за что именно платить деньги и многое другое ...

Я недаром называю эти глаголы именно в прошедшем времени, потому что отныне будет иначе. Все, что мы хотим, - понятных, прозрачных, равных и единых правил для всей Украины. Не важно, ты маленький предприниматель, большой магнат или иностранный инвестор. Равные правила для всех", - сказал Зеленский.

"Всем стоит окончательно понять, что госинституции и суды должны быть независимы не только от других ветвей власти, но и от крупного бизнеса. Политические партии, СМИ, государственные служащие всех уровней, судьи, правоохранители, наблюдательные советы госкомпаний - все должны работать без поддержки и влияния этого крупного олигархического капитала", - резюмировал он.

"Важно: большой бизнес - это нормально, правильно, круто, мощно. Ненормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или что-то не вносишь в государственный бюджет.

Так же ненормально, когда крупный бизнес единолично контролирует отдельные отрасли экономики и диктует правила развития страны", - добавил президент.

"Мы хотим страну нормальных правил и законов, которые работают, конкурентной экономики и независимых СМИ - открытых и свободных. Именно поэтому я сделал первый важный шаг, чтобы демонтировать определяющее влияние олигархов на жизнь, нашу политику и будущее государства - это закон об олигархах", - сказал Зеленский.

По его словам, этот закон - лишь начало, он должен стать фундаментом для нормативно-правовой базы, которая поставит на первое место защиту интересов Украины и всех налогоплательщиков.

"И лично я, и все наше общество ждем быстрых и понятных законодательных инициатив, которые должны ввести эффективные антитрастовые инструменты для преодоления олигархической системы", - резюмировал он.

Напомним:

На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.

Закон об олигархах хотят ввести на временный период, а дальше принять "цивилизованные механизмы", которые позволят предотвращать влияние олигархов на общественную жизнь. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

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Экономическая правда