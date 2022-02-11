Тендер на будівництво Президентського університету почали без тендеру на проєктування

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Національний комплекс "Експоцентр України" Державного управління справами оголосив відкриті торги щодо створення "Президентського університету" очікуваною вартістю 380,68 мільйона гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", пише видання "Наші гроші".

До складу робіт входять реконструкція павільйонів №19 та №17 для розміщення "Президентського університету", нове будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами, реконструкція будівлі №37, реконструкція без зміни функціонального призначення ставка біля будівлі №37 по просп. Академіка Глушкова, 1 (третя черга).

Майбутній переможець повинен буде виконати роботи до кінця 2022 року.

Забезпечення тендерної пропозиції складає 0,5% очікуваної суми, або 1,90 млн грн., а забезпечення виконання договору – 3% суми договору, тобто не більше 11,42 млн грн.

Пропозиції прийматимуть до 6 березня, аукціон попередньо призначений на 11 квітня.

Ескізний проєкт у листопаді замовили у компанії "Капітел Стоун" за 20 тис грн. Завдання на проєктування передбачає п’ять черг.

Перша черга включає апартаменти на 60 викладачів, хол, офіси, адміністрацію, експлуатовану покрівлю, планетарій, загальні зони, підземний паркінг, рекреацію, концертну залу та сім блоків: блок аерокосмічних технологій, нанотехнологій, блок інформаційних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту, блок біотехнології та науки про здоров’я, блок енергетичних технологій, блок глобалізації та міжнародних комунікацій, блок дослідницької та експериментальної медицини. Друга черга включає технопарк, апартаменти на 110 студентів, офіси компаній партнерів, підземний паркінг, гелікоптерний майданчик та експлуатовану покрівлю. Третя черга включає будівництво нового фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами, четверта – реконструкцію ставка біля будівлі №37, а п’ята – реконструкцію будівлі №37.

У "Прозорро" немає жодних даних про тендер на виготовлення проєкту, на підставі якого будівельники і мають вести будівництво.

В грудні-січні "Експоцентр" розтендерив на різні підготовчі роботи 28,98 млн грн. Із восьми закупівель через процедуру відкритих торгів провели тільки найбільший тендер щодо підготовчих, земельних, будівельних, монтажних і демонтажних робіт очікуваною вартістю 24,03 млн грн. Переможцем цього тендеру стала "Альтіс-Констракшн" із ціною 20,42 млн грн. Зараз Держаудитслужба перевіряє цей тендер через виявлені нею ознаки порушення закону.

Решту сім закупівель провели як спрощені/допорогові. На них прийшли лише "Альтіс-Констракшн" і "Текком".

Зрештою "Альтіс-Констракшн" має виконати демонтаж елементівпавільйону №19, інженерно-геологічні дослідження, електромонтажні роботи та будівництво/демонтаж благоустрою на 6,04 млн грн., а "Текком" влаштувати тимчасові дороги та огорожу на 2,52 млн грн.

9 грудня 2021 року "Експоцентр України" отримав в КМДА містобудівні умови та обмеження на реконструкцію кількох павільйонів для розміщення "Президентського університету" на просп. Академіка Глушкова, 1.

Згідно з ними, міська влада дозволила:

реконструкцію павільйону № 19 (літ. "Т") площею 5,7 тис кв м, виставкового павільйону № 17 площею 5,9 тис кв м для розміщення "Президентського університету", нового будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами, реконструкцію будівлі № 37 (літ. "Ч") площею 1,2 тис кв м, а також ставка площею 2,32 га біля цієї будівлі. Гранично допустима висотність будинків згідно з МУО – 32 м (орієнтовно 10 поверхів) відповідно до наказу Мінкультури та намірів замовника.

17 грудня 2021 року Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА зареєстрував повідомлення "Текком" про початок виконання підготовчих робіт з реконструкції вказаних павільйонів для розміщення "Президентського університету".

3 лютого на території ВДНГ почали зносити павільйон №19, де проводився фестиваль "Кураж". Цей павільйон побудували в 1974 році в стилі радянського модернізму, він був присвячений "товарам народного споживання".