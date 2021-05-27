Литва закрила свій повітряний простір для авіакомпаній Білорусі
Уряд Литви заборонив заходити в повітряний простір країни білоруським авіаперевізникам.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Заборона набула чинності з 3 години ночі 27 травня. Вона діє перш за все для державної авіакомпанії "Белавіа", яка в понеділок вже повідомила про припинення польотів в Литву.
"Європейська рада прийняла цілком чіткі висновки, в яких сказав, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу", - сказав міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс.
Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.
Польоти "Белавіа" до себе вже заборонили Латвія, Швеція, Велика Британія, Франція, Чехія, Словаччина, Польща, Фінляндія та Україна.
Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",
Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua