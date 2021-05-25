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"Белавіа" почала скасовувати рейси після рішення ЄС про заборону польотів

Вівторок, 25 травня 2021, 11:21
 

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасовує рейси до Лондона і Парижа до 30 жовтня через рішення урядів Британії і Франції, які заборонили перевізнику виконання польотів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

"У зв'язку з рішенням урядів Великої Британії та Франції про заборону виконання рейсів "Белавіа" в / з Великої Британії і Франції ми змушені скасувати польоти в Лондон і Париж з 25 травня по 30 жовтня 2021 року" - заявили у "Белавіа".

"Ми засмучені ситуацією, що склалася, яку не в силах змінити" - додали в авіакомпанії.

Напередодні спочатку Лондон, а потім Парижі ухвалили рішення про призупинення ліцензії "Белавіа" на польоти.

Як повідомлялося, саміт ЄС визначив жорсткі санкції стосовно білоруської авіагалузі.

Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для  авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС. Таким чином, для білоруської авіакомпанії "Белавіа" закриється західний напрямок, доступними залишаться рейси майже виключно до російських аеропортів. Україна, як відомо, також оголосила про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди"

Європейська правда

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Білорусь авіаперевезення

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