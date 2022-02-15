УЗ призупиняє транзит білоруських мінеральних добрив
Укрзалізниця з 16 лютого призупиняє транзит білоруських мінеральних добрив на невизначений термін.
Про це йдеться у даних Укрзалізниці.
Йдеться про заборону залізничних транзитних перевезень мінеральних добрив (код класифікатору 43) до Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн СНД та Балтії.
Зазначається, що заборона стосується також перевезення імпорту в УЗ та транзиту територією УЗ.
Обмеження стосуються мінеральних добрив продукції підприємств "Білоруськалій" і "Білоруська калійна компанія". Раніше "Білоруськалій" потрапив під санкції США проти режиму Александра Лукашенка.
Нагадуємо:
Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".
Литовська комісія з моніторингу стратегічних галузей визнала, що контракт залізниці з "Білоруськалієм" становить загрозу національній безпеці. У січні 2022 року уряд підтвердив цей висновок та постановив, що контракт має бути розірваний з 1 лютого.
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