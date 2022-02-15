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УЗ призупиняє транзит білоруських мінеральних добрив

Вівторок, 15 лютого 2022, 20:35 - Дана Гордійчук
 
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Укрзалізниця з 16 лютого призупиняє транзит білоруських мінеральних добрив на невизначений термін.

Про це йдеться у даних Укрзалізниці.

Йдеться про заборону залізничних транзитних перевезень мінеральних добрив (код класифікатору 43) до Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн СНД та Балтії.

Зазначається, що заборона стосується також перевезенн­я імпорту в УЗ та транзиту територією УЗ.

Обмеження стосуються мінеральних добрив продукції підприємств "Білоруськалій" і "Білоруська калійна компанія". Раніше "Білоруськалій" потрапив під санкції США проти режиму Александра Лукашенка. 

Нагадуємо:

Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".

Литовська комісія з моніторингу стратегічних галузей визнала, що контракт залізниці з "Білоруськалієм" становить загрозу національній безпеці. У січні 2022 року уряд підтвердив цей висновок та постановив, що контракт має бути розірваний з 1 лютого. 

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Укрзалізниця Білорусь

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