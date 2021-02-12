У ЄС закликали Україну завершити реформу ринку електроенергії та виплатити "зелені" борги

Європарламент у своїй резолюції закликав уряд завершити реформу ринку електроенергії, а також наголосив на виконанні зобов’язань перед інвесторами в зелену енергетику та модернізації атомних станцій.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту щодо імплементації Угоди про асоціацію ЄС з Україною.

"... новий оптовий ринок електроенергії, який запрацював в Україні в липні 2019 року, досі не є конкурентоспроможним за стандартами ЄС; тому [ЄС] закликає Україну завершити свою реформу та покращити рівень дотримання законодавства", - зазначають у Єврокомісії.

Для цього, кажуть у ЄС, потрібно посилити незалежність Укренерго, модернізувати електростанції у відповідності з євростандартами екології та безпеки, а також уникати перехресного субсидування.

Далі резолюція зупиняється на питанні виплат за "зеленими" боргами:

"... у секторі виробництва енергії з відновлюваних джерел Україна не виконує своїх зобов'язань перед інвесторами, і затримки у виплатах виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії загрожують подальшому розвитку чистих джерел енергії в Україні", - наголосили у ЄС.

Комісія також закликала українську владу "терміново завершити модернізацію атомних електростанцій та дослідити затримки цих процесів", передусім йдеться про модернізацію Запорізької атомної електростанції.

Увагу у резолюції приділено також диверсифікації енергопостачання України, розвитку торгівлі між країнами Східного партнерства, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії для досягнення вищого рівня екологічності.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Економічна правда