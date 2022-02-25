Українська енергетична система продовжує стабільно працювати

Об‘єднана енергосистема України працює стабільно, ізольовано як від енергосистеми Росії та Білорусі, так і від європейської енергосистеми.

Про це повідомила пресслужба уряду.

За минулу ніч зафіксоване значне зниження споживання електроенергії – до 12,8 ГВт. Міненерго звернулось до споживачів: немає жодної причини додатково обмежувати споживання, крім традиційних засобів відповідального енергоспоживання.

Випробування енергосистеми з роботи в ізольованому режимі відбувається успішно і згідно з планом.

В атомній генерації на 25 лютого працює 11 блоків, робоча потужність 8,35 ГВт.

Теплові електростанції працюють у повному складі, крім Луганської ТЕС, з якою наразі немає зв‘язку.

Запаси вугілля достатні для стабільної роботи ТЕС.

Каховська ГЕС працює в плановому режимі, є зв‘язок зі станцією.

Газотранспортна система працює стабільно. Експорт газу збільшився до 9 млн куб м на добу, імпорт здійснюється в обсязі 11 млн куб м на добу, переважно з Угорщини.

Внаслідок бойових дій пошкоджено мережеву інфраструктуру, через це перерване електропостачання в Гостомелі, Ірпені, Бучі, Мостищі.

У Чернігівській області відключено 25 населених пунктів, Харківська область - 42 населених пункти, Житомирська - 14 населених пунктів.

У Донецькій області біля Торецьку зруйновано підстанцію.

У Києві всі лінії електромереж заживлено, мережа працює стабільно, відключень немає.

Ремонтні роботи з відновлення енергопостачання виконуються у максимально короткі терміни після закінчення активних бойових дій біля ділянок пошкодження.

Економічна правда