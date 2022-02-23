Енергосистема України готується до роботи в ізольованому режимі: експорт та імпорт не здійснюється

фото: укренерго

Вранці 23 лютого почались операції з підготовки енергосистеми України до роботи в ізольованому режимі - експорт та імпорт електроенергії наразі не здійснюється.

Про це свідчать дані Укренерго.

Зранку розпочався процес тимчасового від’єднання "острова Бурштинської ТЕС" від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України. З 00:00 24 лютого діятиме єдина торгова зона.

укренерго

Робота в ізольованому режимі - випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Воно передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися в два етапи: у зимовий та літній періоди.

Нагадаємо:

Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем РФ, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі у рамках підготовки до синхронізації з європейською ENTSO-E запланований на 24-26 лютого 2022 року.

Повідомлялось, що 23 лютого будуть виконуватися операції по тимчасовому від’єднанню ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі.

Водночас повернення енергосистеми України на паралельну роботу із зазначеними енергосистемами заплановане на 27 лютого.

Економічна правда